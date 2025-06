Paredes prepara i saluti alla Roma: manca solo l’ultimo passaggio Boca

19/06/2025 | 23:35:00

Leandro Paredes è sul punto di lasciare la Serie A e la Roma. Il centrocampista argentino ha ormai accettato la proposta per un contratto triennale del Boca Juniors, un amarcord che probabilmente si consumerà dopo oltre 10 anni. Adesso la palla passa agli argentini, e dovrebbe essere una formalità, l’ultimo passaggio sarà quello di lavare la clausola di 3,5 milioni che Paredes aveva voluto solo per il Boca. Il discorso verrà formalizzato nei prossimi giorni, visto che gli argentini sono impegnati nel Mondiale per Club.

Foto: Instagram Paredes