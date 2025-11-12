Paredes: “Dybala al Boca Juniors? La speranza c’è sempre, ma deciderà lui”

Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma ora al Boca Juniors, ha parlato ai microfoni di TyC Sports della possibilità di essere raggiunto da Dybala: “Riguardo a Paulo, dico sempre che c’è sempre la speranza. Avere un giocatore come Paulo in squadra, con la qualità e la personalità che possiede, sarebbe sicuramente qualcosa di spettacolare, ma lascio che la decisione la prenda lui. Non posso intromettermi, non sono io a doverlo fare. Ci sono moltissime cose da mettere sulla bilancia, anche il fatto di essere padre, quindi spero che prenda la decisione migliore per sé e per la sua famiglia. Noi restiamo con la speranza intatta”.

