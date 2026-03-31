Paredes chiama Dybala: “Spero venga al Boca. Sarebbe un sogno per la sua famiglia, ma anche per lui”

31/03/2026 | 16:20:22

Leandro Paredes chiama Paulo Dybala al Boca Juniors. Il centrocampista argentino è uscito nuovamente allo scoperto e mandato un messaggio pubblico all’amico: “Per me sarebbe un sogno giocare la Libertadores con Dybala, l’ho sempre detto. Anche lui è molto emozionato, ha un sogno da realizzare, così come quello di suo padre. Ci sono cose che lo porteranno a decidere se venire o meno. Da parte mia, spero che questo sogno si realizzi, perché sarebbe molto importante per tutti””, ha raccontato nell’intervista rilasciata ai microfoni di Conmebol Libertadores.

Foto: Instagram Paredes