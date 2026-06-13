Paratici: “Siamo concentrati per costruire una Fiorentina forte”

13/06/2026 | 22:46:03

A margine della festa dei tifosi della Fiorentina, ha parlato anche il nuovo ds, Fabio Paratici, che ha così tranquillizzato i tifosi: “Un saluto e grazie del supporto che ci date, io sono arrivato da soli 5 mesi e posso solo dire che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per cercare di costruire qualcosa di importante e la miglior squadra possibile. Siamo tutti molto concentrati a costruire qualcosa di importante per Firenze e per la Fiorentina che si merita questo tipo di risultati e soddisfazioni”.

Foto: sito Fiorentina