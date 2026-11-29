Paratici: “Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà, abbiamo scelto il percorso più complesso”

29/11/2026 | 12:21:48

Le parole di Fabio Paratici a Dazn: “Il ritiro non è sempre punitivo ma anche costruttivo. Questa squadra ha cambiato molti giocatori in estate. Sono arrivati tanti giovani: sono usciti calciatori di 28-29-30 anni e ne sono arrivati di 20-21-22 da ogni parte del mondo. Poi nessuno fa caso al fatto che, dal primo di settembre, sono stati quaranta/quarantacinque giorni con le proprie Nazionali. Lo stare insieme può aiutare la formazione di questo gruppo. Beto e Atta? Sono giocatori importanti, ma non sono solo loro che stanno mancando. È un processo. Sapevamo quest’estate di andare incontro a delle difficoltà. Cambiando i più esperti con i giovani abbiamo deciso di fare il percorso più difficile: non ci sono scorciatoie, dobbiamo passare in mezzo alle difficoltà con consapevolezza. Siamo molto lucidi e abbiamo chiarezza d’intenti rispetto a quello che vogliamo fare: piano piano arriveremo al nostro obiettivo”.

foto x fiorentina