Paratici: “Malagò figura carismatica che può riportare il nostro calcio a un certo livello”

13/04/2026 | 22:34:05

Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, ha parlato prima della gara contro la Lazio sulla candidatura di Giovanni Malagò come presidente della FIGC.

Queste le sue parole: “Innanzitutto, Malagò è una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio, con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che sicuramente può rappresentarci a un certo livello, con un certo stile e con idee nuove che dovremmo tutti insieme, come calcio italiano, proporre e non solo proporre, ma anche attuare”.

Foto: X Fiorentina