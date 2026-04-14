Paratici: “Le squadre Under 23 sono il futuro del calcio. Anche la Fiorentina si adeguerà”

14/04/2026 | 17:14:26

Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina, ha parlato del tema delle squadre Under 23.

Queste le sue parole: “L’Under 23 è un punto fondamentale per le riforme del nostro calcio”, ha ribadito Paratici, sottolineando come sempre più club dovrebbero investire in questa direzione per favorire la crescita dei giovani talenti. Un modello già adottato da diverse società, che permette di creare un ponte concreto tra settore giovanile e prima squadra. Abbiamo un grandissimo centro sportivo e un ottimo vivaio. Piano piano cercheremo di strutturarci. È un percorso che vogliamo costruire per i ragazzi, perché ne hanno assolutamente bisogno”.

Foto: sito Fiorentina