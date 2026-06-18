Paratici: “Kean? È un patrimonio dell’Italia e della Fiorentina, speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9”

18/06/2026 | 11:16:36

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Budget? In tutte le società ci sono, ma non sono dati solo dal mercato, ma di una totalità del club: dalle entrate, dalle uscite, dallo stadio, dai miglioramenti. I budget ci sono ma non sono solo legati al mercato. Kean? Siamo in un periodo di mercato e quindi ci sono delle interlocuzioni con gli agenti. Non sono qui a raccontarvi tutta la verità su quello che ci diciamo in questi incontri. Kean è un patrimonio dell’Italia e della Fiorentina a cui sono molto affezionato, speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Poi come tutti i club di calcio, tranne 4-5 club in Europa, non siamo totalmente padroni del nostro destino, è una considerazione su cui dobbiamo essere realisti e raccontare la verità ai nostri tifosi”.

Foto: sito Fiorentina