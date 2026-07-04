Paraguay-Francia, il maltempo minaccia il rinvio

04/07/2026 | 17:54:19

Paraguay e Francia rischiano di non scendere in campo stasera alle 23, infatti a Philadelfia, oltre il caldo con massime di 42 gradi, sono previsti precipitazioni abbondanti. Secondo France Info, la FIFA sta valutando la situazione e con il passare del tempo aumentano le possibilità di rinvio del calcio di inizio. Per i Galletti non è la prima volta, infatti già con l’Iraq il match aveva subito ritardi per il clima. Il rischio soprattutto si lega alle alte temperature e gli effetti sui calciatori, creando uno scenario in cui gli hydration breaks potrebbero trovare qualche sostenitore in più.

Foto: Facebook Fifa