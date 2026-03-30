Papu Gomez, stagione finita: tre mesi di stop e intervento alla caviglia

30/03/2026 | 15:29:22

La stagione del Papu Gomez con la maglia del Padova è giunta al capolinea. L’ex Atalanta e Catania, infatti, fa i conti da settimane con un problema alla caviglia che non ha mai smesso di creargli problemi. Dopo aver fatto ritorno in campo nell’ultima sfida contro il Palermo, un nuovo stop e il dolore persistente, hanno portato alla decisione di finire qui l’annata. Per il fantasista sono previsti almeno tre mesi di stop e poi l’intervento chirurgico per provare a ripartire nella prossima stagione.

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