Papu Gomez: “Il cervello di Messi viaggia più veloce di quello degli altri umani. Come Einstein e Da Vinci”

07/10/2026 | 19:46:42

A margine dell’ultima esibizione di Lionel Messi con l’Albiceleste nel suggestivo scenario del Monumental, il Papu Gomez, compagno della Pulce nella spedizione vittoriosa in Qatar nel 2022, ha usato delle parole particolari per descrivere El Diez alla trasmissione del Kuwait ShaSha Sports: “Secondo me è il più grande giocatore di tutti i tempi. Perciò, questo giorno è triste per la nostra Nazionale. Il cervello di Messi è molto più veloce di quello di una persona normale. Ci sono migliaia di giocatori che non possono competere tecnicamente con lui nel controllo palla, sulla velocità, sui passaggi, sul palleggio e così via. Ma il cervello di Messi è geniale, come quello di Einstein e Da Vinci. Forse nella sua testa sembra che le cose si muovano lentamente davanti a lui, a causa della sua stessa velocità”.

Foto: Instagram Padova