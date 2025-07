Panchine di Serie B: manca solo l’ultimo annuncio, Donati alla Samp

13/07/2025 | 09:43:02

Resta solamente una panchina da ufficializzare in Serie B, è quella della Sampdoria, che come vi abbiamo raccontato ha raggiunto un accordo con Donati, in attesa dell’ufficialità.

Avellino – Raffaele Biancolino (confermato)

Bari – Fabio Caserta (nuovo)

Carrarese – Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro – Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena – Michele Mignani (confermato)

Empoli – Guido Pagliuca (nuovo)

Frosinone – Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia – Ignazio Abate (nuovo)

Mantova – Davide Possanzini (confermato)

Modena – Andrea Sottil (nuovo)

Monza – Paolo Bianco (nuovo)

Padova – Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo – Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara – Vincenzo Vivarini (nuovo)

Reggiana – Davide Dionigi (confermato)

Sampdoria – Da assegnare

Spezia – Luca D’Angelo (confermato)

Sudtirol – Fabrizio Castori (confermato)

Venezia – Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella – Andrea Chiappella (nuovo)

Foto: instagram Serie B