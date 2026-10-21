Panchina Samp: i dettagli dell’accordo con D’Angelo

21/10/2026 | 19:15:40

Luca D’Angelo sarà il nuovo allenatore della Sampdoria, confermando la tendenza delle ultime 48 ore e quanto raccontato da Luca Cilli nell’ultimo mese abbondante. Era il 14 settembre quando la Sampdoria aveva messo D’Angelo nel mirino e ci è tornata con forza dopo il mancato accordo con Marco Giampaolo. Già da ieri – come raccontato – D’Angelo aveva mantenuto un vantaggio importante sugli altri candidati (Mignani in testa). Ora sono stati raggiunte le intese definitive per un contratto fino al 30 giugno 2028. L’ennesimo ribaltone, l’ennesimo allenatore per una Samp che non trova pace.

Foto: Sito Spezia