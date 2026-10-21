Panchina Samp: filo diretto con D’Angelo, candidato da oltre un mese

21/10/2026 | 15:50:48

La panchina della Sampdoria non ha ancora un padrone dopo l’esonero di Bernardo Corradi avvenuto martedì e il mancato accordo con Marco Giampaolo proprio al momento di stilare i contratti. Come raccontato nelle ultime 48 ore Luca D’Angelo ha un posto di rilievo nella ristrettissima lista, confermando quanto svelato da Luca Cilli a partire dal 14 settembre. In quella circostanza un candidato segnalato era Magnani, poi la Samp sconfisse il Catanzaro e andò alla lunga sosta senza cambiare allenatore. I dialoghi con D’Angelo sono ripresi a partire dalla notte tra lunedì e martedì, da ieri è un filo diretto no stop, ora bisogna chiudere e fino a quel momento occorre – considerati gli ultimi eventi – è giusto aspettare. Mignani resta in lista, sono stati valutati Caserta e Iachini proprio nell’ordine citato, la Samp è sul punto di svoltare dopo aver affidato momentaneamente la squadra a Lombardo. Fermo restando che qualche dirigente meriterebbe l’esonero immediato molto più degli allenatori che si sono succeduti nell’ultimo periodo.

Foto: Sito Spezia