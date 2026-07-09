Panchina Reggina: Marchionni al comando da due giorni, manca solo l’annuncio

09/07/2026 | 14:37:23

La Reggina sta per affidare la panchina a Marco Marchionni, confermando la nostra esclusiva di due giorni fa e l’aggiornamento social nella serata di ieri con il consolidamento della pole e concorrenza sbaragliata. Non c’è stato alcun testa a testa con Ciro Ginestra, notizia senza grande fondamento. In realtà la Reggina del nuovo corso Lotito ha sondato un allenatore bravo ma ancora legato contrattualmente al Guidonia per poi virare decisamente su Marchionni. Ora mancano soltanto gli annunci, la Reggina riparte dalla Serie D per dimenticare le ultime sciagurate stagioni.

Foto: sito Reggina