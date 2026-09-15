Panchina Parma: Cuesta si gioca molto contro il Genoa. Gli scenari
15/09/2026 | 17:53:17
Anche il Parma non decolla, un solo punto in classifica e così diventa fondamentale battere il Genoa in casa prima della sosta. In caso di risultato negativo, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, potrebbe essere valutato un cambio. Da seguire il profilo di Davide Nicola senza trascurare quelli di Roberto D’Aversa, il Parma spera comunque di andare alla sosta con un risultato positivo.
Foto: Instagram Cuesta