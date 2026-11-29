Panchina Padova: contatti in corso anche con Longo

29/11/2026 | 21:10:48

Il Padova si appresta a scegliere il nuovo allenatore. Vi abbiamo parlato di Andrea Sottil, in una lista molto ristretta e che non comprende Davide Ballardini, malgrado la sua presenza in tribuna oggi a Modena. Secondo quanto riportato da Padova Goal poco prima delle 19,45, in lista c’è anche Moreno Longo che in effetti ha avuto contatti diretti in attesa di sviluppi definitivi in un senso o nell’altro previsti nelle prossime ore.

Foto: sito bari