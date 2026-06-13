Panchina Milan: Amorim mantiene una posizione forte

13/06/2026 | 21:55:55

Ruben Amorim e il Milan. Le indiscrezioni dal Portogallo del pomeriggio, che hanno svelato durata del contratto e proposta del club rossonero all’ex Manchester United, hanno trovato sempre più conferme nelle ultime ore. Amorim intanto è libero rispetto a Jaissle, particolare da non sottovalutare. Nel caso di Jaissle, a prescindere dal gradimento reciproco, ci sarebbe da trattare sulla clausola e i tempi slitterebbero. Jaissle va tenuto in corsa fino alla decisione definitiva, ma i fari maggiormente accesi oggi sono sempre più su Amorim che con lo Sporting CP ha proposto in calcio di grande spessore. La quotazioni di Glasner hanno resistito ancora un po’ dopo che Rangnick – dai primi giorni della settimana – si stava sempre più defilando perché la sua richiesta di totale autonomia cozzavano con la volontà del club rossonero (e di Ibrahimovic). In ulteriore e colpevole ritardo rispetto alla deadline annunciata da Cardinale, adesso il Milan si appresta a tirare le somme. E Amorim prende sempre più quota…

Foto: Instagram United