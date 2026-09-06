Panchina Fiorentina, avanza Vanoli. Le ultime

07/09/2026 | 00:15:52

La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. E ormai si prepara ad annunciare il nuovo allenatore, dovendo giocare venerdì prossimo a Venezia. Alle 23,58 Flavio Ognissanti per Passione Fiorentina aveva svelato un testa a testa tra Paolo Vanoli e Thiago Motta, negli ultimi minuti sono salite a dismisura le quotazioni di Vanoli per un suo ritorno sulla stessa panchina, quella viola, che aveva lasciato dopo la rocambolesca salvezza. Attesi gli annunci nelle prossime ore.

Foto: X Fiorentina