Panchina Cesena: siamo ai dettagli con Alessandro Diamanti

28/06/2026 | 13:20:31

Alessandro Diamanti sarà il nuovo allenatore del Cesena, confermando l’esclusiva di Luca Cilli di sei giorni fa (22 giugno). A quei tempi si trattava di un’autentica sorpresa perché Diamanti mai era stato accostato al club romagnolo. Adesso siamo a un passo dalle firme, stanno per essere sistemati gli ultimi dettagli formali burocratici, poi arriverà l’ufficialità. E il Cesena punta su Diamanti per dimenticare l’ultima stagione ricca di incomprensioni.

Foto: X Western United