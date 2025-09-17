Panchina Benfica: svolta Mourinho in arrivo

17/09/2025 | 09:30:45

Il Benfica cambia. Dopo le parole del presidente Rui Costa, che ieri sera aveva annunciato la fine del rapporto con Bruno Lange a seguito della rovinosa sconfitta in Champions contro il Qarabag, la svolta in arrivo si chiama José Mourinho. Confermata l’indiscrezione di A Bola, gli accordi sono stati ormai raggiunti, il portoghese torna in Portogallo dopo l’esperienza con il Fenerbahce. Rui Costa aveva annunciato ieri sera il desiderio di avere il nuovo allenatore già nella prossima trasferta di sabato in campionato a Vila das Aves. Mourinho è pronto…

Foto: X Fenerbahce