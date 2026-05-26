Panama, i convocati per il Mondiale
26/05/2026 | 19:40:42
Resi noti i convocati di Panama per il Mondiale:
Portieri: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), Cesar Samudio (CD Marathon).
Difensori: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).
Centrocampisti: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).
Attaccanti: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).
Foto: sito Fifa