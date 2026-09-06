Palo di Conceicao, perla di Cisse, Gatti al 92’: 1-1 tra Juve e Milan

06/09/2026 | 22:43:11

La Juventus riprende il Milan al 92′, Gatti risponde a Cisse e finisce 1-1. Dopo un primo tempo con pochi emozioni e un po’ più di Juve, la partita si sblocca nella ripresa. Squillo della Juve al 55′. Musah perde palla a centrocampo, Conceicao si invola e calcia in diagonale dal limite: solo il legno gli nega la rete. Partita che si sblocca al 68′ con un lampo del nuovo entrato Cisse. Sventagliata di Chukwueze per l’ex Catanzaro, che mette giù benissimo in area, punta Locatelli, lo salta e poi supera Vicario con una gran conclusione a giro, che passa sotto le gambe di Kalulu. La Juventus non molla e in pieno recupero Gatti di testa riacciuffa il Milan. Finisce 1-1.

foto x juve