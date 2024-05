Palmer su Pochettino: “È tutto merito suo. Lo amiamo e vogliamo lottare per lui”

Intervenuto ai microfoni della BBC, Cole Palmer, ha parlato così del successo in Premier League contro in casa del Brighton: “Avevamo bisogno di tre punti, è stata dura verso la fine, ma adesso essere sesti e avere il destino nelle nostre mani è una cosa importante per noi. Questo è un grande club e tutti vogliono finire più in alto del sesto posto, ma bisogna guardare a dove eravamo all’inizio della stagione, quindi tornare in Europa sarebbe un passo nella giusta direzione. Cambio delle prestazioni così netto? È tutto merito dell’allenatore, tutti noi giocatori amiamo l’allenatore e vogliamo lottare per lui”.

Foto: Instagram Palmer