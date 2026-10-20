Pallone d’Oro All Time: tra i candidati alla vittoria spiccano Messi, Cristiano Ronaldo, Van Basten e Platini

20/10/2026 | 16:27:06

La pagina social che gestisce il Pallone d’Oro ha comunicato la consegna del premio, il prossimo 28 ottobre, in modalità speciale. Infatti, si tratta del Pallone d’Oro All Time, con cui si premierà, attraverso una votazione degli utenti al prezzo di un euro nell’apposito sito, il calciatore che si è contraddistinto per la stagione migliore per l’anniversario dei 70 anni dalla prima cerimonia. La lista dei candidati prevede una parata di stelle, con soltanto giocatori che hanno vinto il premio in due o più occasioni. In vantaggio, attualmente, attraverso i tanti voti emessi, è la stagione di Cristiano Ronaldo nel 2008, culminata con la vittoria della Champions League e della Premier League.

LIONEL MESSI: 8 vittorie (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

CRISTIANO RONALDO: 5 vittorie (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

MARCO VAN BASTEN: 3 vittorie (1988, 1989, 1992)

MICHEL PLATINI: 3 vittorie (1983, 1984, 1985)