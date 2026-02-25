Palladino: “Vogliamo giocarcela e goderci questo momento. Ederson? È a disposizione”

25/02/2026 | 18:27:32

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole:

“Il mio messaggio per la squadra? I ragazzi non hanno bisogno di molte parole. Basta guardarli negli occhi per capire che ci credono. Si percepisce l’atteggiamento giusto, la voglia di vivere questa partita fino in fondo. Vogliamo giocarcela e goderci questo momento, perché per noi è anche un’esperienza importante. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma li conosciamo bene, li abbiamo studiati, li abbiamo già sfidati. Cercheremo di fare una partita da Atalanta, nel nostro stadio, con i nostri tifosi e con le nostre caratteristiche. Ederson? Il tempo è stato davvero breve per rimetterlo al cento per cento. Abbiamo preferito non forzare, ma stamattina ha fatto un test e ha dato disponibilità. È a disposizione, quindi vedremo se ci sarà bisogno nel secondo tempo”.

Foto: Instagram Palladino