Palladino: “Un mese fa non eravamo scarsi e oggi non siamo fenomeni. Mercato? Parlerò con la società quando sarà il momento”

06/11/2026 | 16:47:47

Raffaele Palladino presenta in conferenza stampa la sfida contro il Parma in programma sabato alle 18:00.

Sul momento del Bologna: “Sicuramente le vittorie portano entusiasmo e autostima, dobbiamo cavalcarle, ma serve anche equilibrio. Un mese fa non eravamo scarsi e oggi non siamo fenomeni, dobbiamo rimanere equilibrati nelle analisi. Ho buone sensazioni sul futuro, ma arriveranno periodi con sconfitte e difficoltà”.

Sul Parma: “Ci aspettiamo un Parma con entusiasmo dopo la vittoria fuori casa (contro l’Atalanta, ndr). Dopo le vittorie sappiamo cosa succede nel gruppo. Loro sono una squadra fisica e mi aspetto una gara non facile. Dovremo fare una buona fase offensiva perché loro sanno difendersi bene con il blocco basso, ma sanno anche salire forte e venire a prendere l’avversario in avanti. Dobbiamo essere bravi a lavorare su questi aspetti”.

Su Dovbyk e l’attacco: “Lui sabato ha dato buone risposte ed è a disposizione come Piccoli. Aspettiamo anche il rientro di Enem che per noi è importante. Il mio pensiero è recuperare tutti i giocatori che sono fuori perché più ne ho e più ho possibilità di scelta. Odgaard nelle ultime due partite ha fatto un bel lavoro, sta migliorando giorno dopo giorno ed è generoso. Ci dà una mano a farci giocare bene con i trequartisti. Sappiamo che prima erano abituati a giocare con le ali aperte, ora stiamo cambiando qualcosa”.

Sul mercato: “Per il mercato è presto. Io credo tanto in questo gruppo e sono contento dei ragazzi che ho. Quando sarà il momento parlerò con la società. Io sono venuto qua per costruire e per avere un progetto duraturo”.

Su cosa migliorare: “Vorrei migliorare la fase del possesso palla, abbiamo margini di miglioramento in quello ma già nelle ultime due gare ci sono stati progressi. Mi piacerebbe anche cercare di riempire l’area con più uomini e far alzare lo score degli attaccanti. Mi piacerebbe che riuscissimo a fare più gol”.

Foto: X Bologna