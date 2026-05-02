Palladino: “Siamo tutti sotto esame, non dobbiamo buttare quanto fatto”

02/05/2026 | 23:53:47

Le parole di Palladino in conferenza dopo il pareggio contro il Genoa: “La rincorsa che abbiamo fatto, le tante partite, le tre competizioni… ho chiesto tanto a questi ragazzi e siamo arrivati a questo finale un po’ stanchi e poco lucidi. Questo è evidente. In più non ci sta girando molto bene: nell’ultimo mese abbiamo fatto buone partite ma non abbiamo raccolto quasi nulla. Creiamo tanto ma non riusciamo a concretizzare rispetto a quello che meritiamo. C’è dispiacere: volevamo riscattare la brutta partita di Cagliari. Stasera i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, ci è mancata solo un pochino di qualità. Rivoluzione? Dobbiamo contestualizzare bene. Questo gruppo ha dato tanto da quando sono arrivato. Non mi voglio elogiare ma è un dato di fatto. Siamo arrivati in semifinale di coppa Italia, uscendo immeritatamente, e siamo arrivati agli ottavi di Champions. Le prestazioni per me sono state buone: contro la Juve, contro la Roma abbiamo giocato bene… anche contro la Lazio che poi siamo usciti ai rigori. Soltanto contro il Cagliari abbiamo sbagliato la prima mezz’ora. Oggi ci è mancato soltanto il gol. Siamo tutti sotto esame, tutti dobbiamo dare qualcosa in più e finire bene questa stagione. Ma non dobbiamo buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto”.

foto x atalanta