Palladino: “Scamacca ha avuto un fastidio ieri. De Ketelaere out. Europa? Guardiamo a una gara alla volta”

09/02/2026 | 18:27:13

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Per noi questa è una partita della maturità, è quello che ho detto alla squadra e quello che ci aspettiamo oggi. Dopo una grande vittoria non è facile ovviamente calarsi subito e ritrovare l’atteggiamento giusto che abbiamo avuto con la Juventus. Mi aspetto questo dalla squadra, mi aspetto che chi vada in campo sappia che è una partita difficile e complicata contro una squadra che vorrà fare dei punti. Mi aspetto una prova di maturità da parte della squadra e dei ragazzi”.

In campo c’è Krstovic e in qualche modo è una scelta anche per quello che troverà in difesa, perché Baschirotto lo conosce molto bene quindi saprà come muoversi. “In realtà Scamacca ha avuto un fastidio ieri in rifinitura, abbiamo provato stamattina ma purtroppo aveva male. Voleva venire in panchina il ragazzo, con la squadra per stare con il gruppo, ma oggi non è a disposizione. Giocherà Krstovic, che conosce bene Baschirotto e Baschirotto conosce bene lui, quindi sarà per loro una bella sfida. Al di là di questo, per noi dovrà essere una partita importante che ci deve dare slancio, ci deve dare crescita. Mi aspetto una grande prova da parte della mia squadra. Anche De Ketelaere ha avuto un problema prima della gara”.

Ha provato in questi giorni ad alleggerire la testa dei calciatori oppure la responsabilità anche di quel sogno Europa c’è nella testa dei suoi ragazzi? “Guardiamo partita per partita. Sappiamo che siamo un po’ indietro, siamo settimi rispetto al cammino europeo. Abbiamo perso un po’ di punti all’inizio dell’anno, però adesso abbiamo fatto un grande percorso. Siamo risaliti in classifica, abbiamo scalato tante posizioni. Siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. Non bisogna fare calcoli perché è un campionato molto equilibrato, molto agguerrito. Davanti fanno tanti punti, però noi guardiamo partita per partita e guardiamo a noi stessi. Non bisogna fare calcoli con nessun’altra squadra”.

Foto: sito Atalanta