Palladino ricorda Commisso: “Come un padre”

17/01/2026 | 16:43:26

Anche Raffaele Palladino ricorda Rocco Commisso. L’allenatore dell’Atalanta, la scorsa stagione sulla panchina della Fiorentina, ha avuto modo di conoscere il compianto presidente viola anche di persona, tanto che lo stesso ex presidente aveva annunciato il rinnovo del tecnico lo scorso maggio definendolo come un figlio. E ricordando Commisso, Palladino ha detto: “Come un padre” ha scritto in una storia postata su Instagram l’attuale allenatore dell’Atalanta.

foto insta palladino