Palladino: “Orsolini ha avuto un risentimento, spero non sia grave. Vittoria che non cancella i problemi”

11/10/2026 | 17:53:32

Le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria di Lecce: “Era importante portare a casa dei punti, il gruppo ne aveva bisogno, è stato un mese complicato e i ragazzi erano demoralizzati. La vittoria non nasconde le difficoltà, ci portiamo a casa tre punti ma ci sono tanti aspetti su cui migliorare. In tre settimane abbiamo cambiato principi di gioco e sistema di gioco. Questo gruppo aveva bisogno dei tre punti, ora testa bassa e lavorare. Continuiamo a cresce e lavorare. Ho fatto una scelta tecnica, vedremo le prossime partite. Credo tanto in Pessina, anche lui ha bisogno di sbagliare, ma dobbiamo guardare la crescita di questo ragazzo. Bernardeschi era rientrato solo mercoledì. Orsolini ha avuto un risentimento ma speriamo non sia grave”.

foto x bologna