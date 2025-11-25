Palladino: “La parola Champions mette emozione. Ma non c’è spazio per i sentimenti, vogliamo far bene”

25/11/2025 | 19:02:36

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Queste le sue parole: “Già la parola Champions mette emozione, ma non c’è spazio per quella. Dovremo essere concentrati, l’Eintracht è squadra forte e siamo dentro una competizione importante. Toglieremo l’emozione subito al fischio d’inizio. Vedo i ragazzi che quotidianamente danno tutto, questo mi lascia tranquillo e mi fa ben sperare per il futuro. In questi giorni ho ricevuto grandi risposte, sono orgoglioso di allenare questi ragazzi”.

In Europa state andando bene: “La Champions ti alza il livello, è una competizione dove intensità, qualità, stadi e atmosfera rendono tutto più bello. Ci permette di competere con squadre forti, come l’Eintracht: sono temibili, bisogna avere tanto rispetto venendo a giocare nel loro squadra. In Bundesliga stanno andando bene, fanno tanti gol. Massimo rispetto, ma siamo venuti qui con autostima e vogliamo far bene”.

Foto: sito Atalanta