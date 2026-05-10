Palladino: “Finale di Coppa Italia? Il nostro tifo penderà più per l’Inter”

10/05/2026 | 23:46:19

Palladino ha parlato in conferenza stampa anche della finale di Coppa Italia: “Io tifo per i miei ragazzi, anche se sappiamo che il destino non è tutto nelle nostre mani. Sappiamo poi che il nostro tifo penderà un po’ più dell’Inter. I cori dei tifosi? Li ho sentiti e li ho ringraziati. Spero di essere apprezzato dai ragazzi, dai tifosi e dalla società per il lavoro che ho fatto. Non ho rimpianti. Ma il destino non è nelle mie mani: è la società che decide”.

Foto: X Atalanta