Palladino: “Dovbyk non ha novanta minuti nelle gambe. Orsolini è convocato. Ferguson è un campione”

30/10/2026 | 16:22:23

Raffaele Palladino presenta la sfida contro il Monza, in programma sabato alle 15:00.

Sul Monza: “Penso che potrà esserci qualche cambio. Dobbiamo vedere come avremo recuperato fisicamente, anche se la differenza la farà la testa. Mi interessa con quali energie mentali arriveremo alla partita. Il Monza lo conosco molto bene e conosco il loro allenatore, che per me è un amico: sarà difficile affrontarli. Sarà importante non sbagliare l’approccio alla gara. Hanno diversi giocatori che riempiono l’area e i loro terzi si inseriscono da dietro. Stiamo crescendo anche sul difendere più bassi per non lasciare al Monza troppo campo”.

Su Dovbyk: “Abbiamo avuto un confronto e lui ha cercato di mettere in pratica le mie richieste. Non ha la condizione per reggere novanta minuti ma domani è a disposizione”.

Su Mbangula: “È un ragazzo sensibile e molto timido. Aveva bisogno di fiducia. Io lo avevo allenato poco perché tornato dalla Nazionale si è fatto male, ma mi è piaciuto il suo spirito di sacrificio e la sua ricettività in allenamento. Mi piace il suo spirito: sul primo gol che abbiamo fatto a Milano è stato lui stesso a recuperare la palla. Per alzare il livello abbiamo bisogno di questa mentalità da parte di tutti”.

Sul rientro di Orsolini: “Orsolini è arruolato alla squadra. Voglio ringraziare lo staff medico ed i fisioterapisti per il grande lavoro che fanno”.

Su Ferguson: “Sta facendo un campionato straordinario e deve continuare così. Avevo in mente di dargli un turno di riposo, ma fin tanto che sta bene non vedo perché toglierlo. Quando lo affrontavo da avversario avevo la sensazione che fosse forte, ma allenandolo ho capito essere un campione”.

Foto: X Bologna