Palladino: “Darmian? E’ un vincente, porta esperienza. Bernardeschi è rientrato parzialmente in gruppo, Orsolini sta bene”

09/10/2026 | 16:10:02

Le parole del tecnico del Bologna Raffaele Palladino in conferenza stampa: “Bernardeschi è rientrato parzialmente martedì dopo aver svolto del lavoro differenziato. Orsolini è tornato bene dall’infortunio. Darmian? Ci siamo sentiti con la società e abbiamo pensato a Darmian perché lo conosco, abbiamo giocato molte volte contro. Porta molta esperienza, è un vincente, ha grande leadership. Può giocare da terzo o da quinto ed è a disposizione già per giocare domenica perché si è presentato bene a Bologna pur essendosi allenato da solo da svincolato”.

foto x bologna