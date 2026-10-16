Palladino: “Con l’Inter servirà la partita perfetta, non basterà solo il fuoco”

16/10/2026 | 15:36:22

Le parole di Raffaele Palladino alla vigilia della partita contro l’Inter: “Il mio discorso ai ragazzi è stato molto sentito. A Lecce abbiamo vinto, ma allo stesso tempo la squadra deve avere questo fuoco che anche nel corso degli ultimi anni ha contraddistinto questo gruppo. Domani affrontiamo una squadra molto forte, e costruita per vincere. Non basterà solo il fuoco, ma dovremo cercare di fare la partita perfetta. Mi piacerebbe vedere la squadra affrontare la partita con coraggio e sfrontatezza. Domani avremo l’aiuto di un Dall’Ara sold-out, e spero che i ragazzi si lasceranno trasportare”.

foto x bologna