Palladino: “Con la Lazio sarà la gara più importante. La Roma voleva batterci, noi potevamo fare il 2-0”

18/04/2026 | 23:30:48

Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo il pareggio contro la Roma: “È stata una bella partita giocata da due squadre che volevano vincere, mi sono divertito sinceramente. La Roma voleva fare punti, ci teneva a batterci. Venire in questo stadio e giocare così, mi lascia soddisfatto. Potevamo fare più di un gol, così come loro. Il risultato è giusto. Dire che abbiamo sciupato l’occasione direi di no, perché abbiamo recuperato un punto sul Como e siamo rimasti a 4 dalla Roma. Ce la giocheremo fino alla fine, i giochi sono sempre aperti. Queste due partite contro Juventus e Roma sono state ottime. Stiamo bene veramente, ce la giochiamo con tutti e io sono molto soddisfatto. Ora arriva la semifinale che è penso la più importante fino a adesso”.

foto x atalanta