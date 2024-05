Palladino: “Colpani? E’ pronto per il grande salto”

Il tecnico del Monza, ha parlato così in conferenza stampa riguardo il centrocampista Andrea Colpani e del percorso delle italiane in Europa: “Non mi piace parlare di singoli ma Andrea ha fatto un grandissimo percorso. Ha avuto un momento di difficoltà nella parte centrale del campionato ma adesso sta alla grande e contro la Lazio ha fatto una partita strepitosa. Se è pronto per fare il grande salto? Per me si. Voglio fare i complimenti alle italiane e agli allenatori italiani in Europa: dalla Roma alla Fiorentina fino all’Atalanta“.

Foto: colpani twitter monza