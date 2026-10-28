Palladino: “Abbiamo stravolto completamente tutto. Mbangula? È un ragazzo serio, stava dando l’anima in campo”

28/10/2026 | 22:06:00

Il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Milan. Queste le sue parole:

“Abbiamo cambiato tutto, abbiamo stravolto completamente tutto: sistema di gioco, principi, metodologia. Non era facile, in un mese e mezzo ribaltare tutto. Merito di questi ragazzi, perché hanno questa predisposizione al lavoro, vogliono migliorarsi e credono di poter tornare, insomma, ad essere la squadra che abbiamo sempre seguito in questi anni e a prendersi queste soddisfazioni. Venire a Milano e vincere a San Siro contro il Milan non era facile. Mbangula? Di lui mi è piaciuta l’attitudine e lo spirito. Sono contento, è un ragazzo serio, ascolta, fa quello che deve fare e si mette a disposizione della squadra. Oggi ha difeso addirittura negli ultimi minuti, ha difeso da quinto di destra, stava dando l’anima in campo”.

Foto: X Bologna