Palestra: “Sono sempre pronto per un grande club. Il Cagliari? Mi porterò nel cuore per tutta la vita questa piazza”

01/06/2026 | 14:40:33

Il difensore dell’Atalanta e della Nazionale italiana, Marco Palestra, ha parlato nella sala stampa di Coverciano. Queste le sue parole:

“Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto. Il Cagliari? Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione, sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è viverlo. L’ultima partita contro il Milan? Abbiamo fatto la nostra gara, a prescindere da cosa si giocano gli avversari noi pensiamo vincere. Siamo contenti di aver concluso bene. Ora sono concentrato sui due impegni azzurri, importanti per il ranking e perché dobbiamo ripartire. Per il prossimo anno chiedo di crescere, di migliorare e di lottare per obiettivi sempre più alti”.

Queste dichiarazioni del difensore azzurro confermano ulteriormente la nostra esclusiva, che vede il calciatore al centro del calciomercato, con un interesse sempre più concreto di Inter e Manchester City.

Foto: X Azzurri