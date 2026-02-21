Palestra: “Questo punto vale tanto, abbiamo fatto una buona prestazione”

21/02/2026 | 23:18:51

Marco Palestra, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il pareggio con la Lazio: “Questo punto vale tanto, come tutti i punti che riusciamo a fare. Siamo una squadra con un forte atteggiamento. Ho cercato di fare la mia partita. La Lazio ha giocatori di ottimo livello e cerco di fare il mio a prescindere dall’avversario. Venivamo da due sconfitte di fila, ma tre vittorie in precedenza. Abbiamo fatto una buona prestazione contro la Lazio, grande squadra. Ora pensiamo al Parma”.

