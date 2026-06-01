Palestra, conferme sul City. L’Inter spera. La valutazione dell’Atalanta

01/06/2026 | 23:10:36

Marco Palestra ha parlato dal ritiro della Nazionale e ha ribadito di sentirsi pronto per un ulteriore salto di qualità. Possiamo confermarvi totalmente l’esclusiva dello scorso 27 maggio quando vi avevamo rivelato la forte irruzione del Manchester City. Andiamo oltre: Palestra è stato seguito in 5-6 occasioni dal club inglese, relazioni eccellenti e non potrebbe essere diversamente se consideriamo la grande stagione del classe 2005. All’Inter piace moltissimo, quindi dobbiamo tenere i nerazzurri in corsa, di sicuro ci sarebbe il gradimento. Ma la valutazione è la chiave di tutto, pensiamo che l’Atalanta chiederà non meno di 50 milioni, magari con l’aggiunta di bonus. E quando la Dea (che sta seguendo Savona del Nottingham Forest per l’eventuale sostituzione) fissa una cifra, difficilmente cambia idea. Non escludiamo che per Palestra possano inserirsi altri club, ma intanto c’è una prima selezione. E la cifra, ovviamente, farà la differenza…

Foto: X azzurri