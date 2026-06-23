Palestra, assalto Chelsea! L’offerta è quella di giovedì (60 milioni e passa). Ora l’Inter…

23/06/2026 | 21:10:15

Marco Palestra e un futuro da scrivere in queste ore, con sorpasso in corso. Quella di oggi doveva essere una giornata interlocutoria ben oltre le fantasie di chi aveva parlato di visite. Il piano prevedeva e un contatto-incontro con l’agente del classe 2005 oggi in modo da poter poi definire tra club da domani in poi. Ma l’offerta Chelsea (60 milioni di sterline e non di euro) è quella svelata da Michele Criscitiello giovedì scorso su Sportitalia. E le conferme di queste ore non fanno altro che confermare il tentativo, a cifre importanti, che i Blues stanno facendo da giorni. E che diventa un’avanzata nelle ultime ore. L’Inter aveva pattuito 50 milioni (bonus semplici compresi) più altri bonus (poi difficili) da aggiungere e una eventuale percentuale su futura vendita. Palestra aveva messo sempre l’Inter in cima alla lista dei desideri, ma il mercato è fatto di rilanci. E di attesa che si prolunga e diventa rischiosa. Con il Chelsea che ha ribadito l’offerta di giovedì scorso. Offrendo un ingaggio superiore ai 4 milioni a stagione, quindi superiore a quello dell’Inter. E che adesso spinge per arrivare al traguardo…

Foto: X Azzurri