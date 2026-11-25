Palermo, Vavassori continua a incantare: 8 gol e 2 assist in 13 partite, numeri da protagonista

25/11/2026 | 12:13:11

Il Palermo si gode il momento straordinario di Vavassori, sempre più protagonista con la maglia rosanero. L’attaccante continua a lasciare il segno a suon di gol e prestazioni convincenti, confermandosi una delle note più positive della stagione. I numeri raccontano perfettamente il suo rendimento: 13 presenze, 8 reti e 2 assist, un bottino che testimonia il peso sempre maggiore del giocatore nell’economia offensiva della squadra. A impressionare, soprattutto, è la continuità realizzativa mostrata nelle ultime settimane. Nelle sei partite più recenti, Vavassori è riuscito ad andare a segno in cinque occasioni, dimostrando di attraversare un momento di forma particolarmente positivo. Una regolarità sotto porta che lo sta rendendo un riferimento importante per il reparto offensivo e un avversario difficile da contenere per le difese avversarie. Non si tratta soltanto di numeri. Il suo contributo passa anche dalla capacità di partecipare alla manovra, creare occasioni per i compagni e incidere negli ultimi metri. Gli otto gol e i due assist realizzati finora confermano un impatto significativo, soprattutto considerando il numero di partite disputate. Il Palermo può quindi contare su un Vavassori in grande crescita, capace di trasformare le occasioni in gol e di garantire continuità al proprio rendimento. Se il trend delle ultime settimane dovesse proseguire, il suo peso nella stagione rosanero potrebbe diventare ancora più importante. A Palermo continua a incantare e i numeri, per il momento, sono tutti dalla sua parte.

foto: instagram Vavassori