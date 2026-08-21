Palermo: Perin si avvicina, ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Joronen

21/08/2026 | 12:05:22

Come riporta Gianluigi Longari, si registrano nuovi contatti tra Palermo e Juventus per Mattia Perin. Il portiere classe 1992 è in attesa di capire l’evoluzione delle condizioni fisiche di Joronen, infortunatosi nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Se il finlandese sarà costretto a operarsi e a non ricorrere alla terapia conservativa, allora i rosanero avrebbero ottime possibilità di regalarsi un colpo da sogno.

Foto: Instagram Perin