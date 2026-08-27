Palermo, Perin: “Mi sono voluto rimettere in gioco. La Serie B è un campionato difficile ed equilibrato”

27/08/2026 | 15:45:19

Mattia Perin, nuovo portiere del Palermo, si è presentato in conferenza stampa si suoi nuovi tifosi. Le sue parole.

Sulla scelta di retrocedere di categoria: “Secondo me c’è un momento nella vita di tutti noi in cui bisogna avere il coraggio di ascoltarsi e rimettersi in gioco. Questa opportunità datami dal City Group e dal Palermo era troppo importante per me. Mi ricordo il giorno in cui il mio agente mi chiamò per dirmi che si stava aprendo questa possibilità: gli ho detto subito sì, ancora prima di sapere numeri o dettagli. C’è un progetto importante, Palermo è una piazza con tanto calore, ed è quello di cui ho bisogno: tutte queste componenti mi hanno fatto scegliere fin da subito Palermo”.

Sulla Serie B: “È un campionato difficile ed equilibrato, con tantissimi giocatori che potrebbero tranquillamente giocare in Serie A. Ogni partita sarà una battaglia sportiva per portare a casa i tre punti. Credo che la vera differenza tra A e B sia che tanti giocatori di categoria superiore perdono un po’ di continuità nell’arco della stagione: noi dovremo essere continui per meritare quel sogno che tutti insieme coltiviamo”.

Sulle qualità del Palermo: “Ho visto la partita di Coppa Italia con il Lecce e quella con la Juve Stabia: secondo me lo strumento più importante che ha questo gruppo è la voglia di soffrire e sacrificarsi tutti insieme. Negli ultimi istanti della gara con la Juve Stabia ho visto un attaccamento enorme per portare a casa il risultato, ed è una qualità difficile da insegnare: o ce l’hai o non ce l’hai. Sono rimasto colpito dall’impegno e dalla volontà di soffrire di questa squadra”.

Foto: Sito Palermo