Padova, operazione alla caviglia perfettamente riuscita per il Papu Gomez

14/04/2026 | 17:24:31

Operato alla caviglia Alejandro “Papu” Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e dalla dott.ssa Giulia Favilli, specialista in chirurgia del piede e della caviglia, è perfettamente riuscito. ‘Gomez è stato operato alla caviglia destra con un intervento in artroscopia, procedura chirurgica mininvasiva, a causa di un’impingement anteriore e posteriore della caviglia. L’intervento è andato molto bene e il tempo di recupero che possiamo ipotizzare è di otto settimane’ è la dichiarazione del Prof. Van Dijk subito dopo l’intervento. Il Calcio Padova, sempre rimasto accanto al suo calciatore Alejandro Gomez, è molto soddisfatto dell’esito dell’intervento. Gomez ha scelto di affidarsi nuovamente al prof. Van Dijk che lo aveva precedentemente operato alla caviglia sinistra.

Foto: sito Padova