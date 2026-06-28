Pablo Paz (papà di Nico): “Sono felice. Voleva il Como e giocare la Champions con loro”

28/06/2026 | 14:17:24

A Sky Sport il padre di Nico Paz, Pablo, ha raccontato la volontà del figlio durante la trattiva tra Blancos e Como: “Voleva fortemente giocare ancora lì, non era facile perché lo voleva al 100% anche il Real Madrid. Ma lui voleva stare ancora al Como e giocare la Champions. Potrebbe tornare di nuovo a Madrid con la recompra, ma devo dire che sono molto felice. Ci tiene davvero tanto, si sente molto amato ed è felicissimo di restare. Per il contesto, per la squadra e per l’allenatore che ha e il progetto della società, ma anche per la città. Insomma si sente completamente del Como ed è felice, è l’opzione migliore per Nico”.

Foto: Sito Como