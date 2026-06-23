Oyarzabal: “Non mi preoccupo della prestazione individuale, ma di quella della squadra. Yamal è uno dei migliori al mondo”

23/06/2026 | 18:55:15

L’attaccante della Nazionale spagnola Mikel Oyarzabal, ha parlato in conferenza stampa in vista del match con l’Uruguay. Queste le sue parole:

“Sono fortunato ad avere compagni di squadra che so essere capaci di segnare. Questo mi tranquillizza. Ho fiducia in me stesso. Non mi preoccupo della prestazione individuale, ma di quella della squadra. Lamine? È uno dei migliori al mondo, uno dei giocatori più incisivi con la palla tra i piedi. Si beneficia di ciò che crea con pochissimo. L’Uruguay? Sono una squadra con molta grinta e sanno lottare. Sono molto uniti. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e non lasciarci innervosire da loro. Il mio stile di gioco? Da attaccante, non puoi aspettarti di toccare la palla ogni minuto; devi essere cinico con i pochi tocchi che ti capitano. Ci sono momenti in cui puoi aiutare la squadra anche senza toccare la palla. Fin da piccolo ho avuto l’opportunità di interpretare il gioco nel modo migliore”.

Foto: Instagram Oyarzabal