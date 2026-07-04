Oyarzabal: “Alla Real Sociedad ho tutto, ma non si può sapere cosa succederà”

04/07/2026 | 22:30:46

Intervistato da Marca, lo spagnolo Oyarzabal ha parlato anche di un ipotetico futuro lontano dalla Real Sociedad: “La mia famiglia vive a dieci minuti da casa mia, i miei suoceri a mezz’ora, i miei amici a mezz’ora e ho una cerchia ristretta di amici che, se avessi bisogno di qualcosa, sarebbero lì ad aiutarmi in due minuti. Per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi circondano, abbiamo la vita che desideriamo: momenti di gioia, quelli che si possono condividere con le persone che si amano, il che è molto importante. Ho tutto questo proprio lì. Non si sa mai cosa possa succedere, l’ho sempre detto. Ma dico tutto questo anche per via di altre cose”.

Foto: Instagram Oyarzabal